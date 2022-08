La primera parte de la entrevista de Magaly Medina a Rafael Fernández sacó chispas y dejó muchas respuestas acerca de la reciente ruptura de Karla Tarazona y el empresario de los huevos, entre ellas, el destino de los hijos de la exmodelo, quienes ya estaban acostumbrados al estilo de vida lujoso de Rafael.

La comparación con niños de “bajos recursos”, se dio luego de que Rafael anuncie que planea hacer un fondo de ahorros para los pequeños: “Lo que yo estuve pensando es hacerles un fondo para que puedan tener algo para su futuro, yo creo que son chicos que valen la pena en muchos sentidos, no solo porque sean inteligentes y re cariñosos, son chicos que expresan mucho amor”.

El criticado tropezón se dio cuando afirmó que a él no le cuesta nada ayudar: “Yo creo que, Magaly, he ido a ollas comunes, nada me costaría agarrar un fondo y decirles, miren, aquí tienen y lo único que tienen que hacer es aprovechar, conozco chicos que con pocos recursos lo han logrado”, afirmó Rafael, entre los halagos de nobleza que le hacía Magaly Medina.

