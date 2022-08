Fuertes revelaciones. Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para comentar la exclusiva entrevista que le hizo a Rafael Fernández, quien al parecer “ya habría pasado la página” en su matrimonio con Karla Tarazona.

Y es que la popular ‘Urraca’ señaló que varios cibernautas estaban preguntándole por qué el empresario se mostraba tan “tranquilo” cuando se refería al fin de su matrimonio con la conductora de “D’ Mañana”.

“Muchas personas me están comentando que ven a un Rafael Fernández bien, lo ven tranquilo, sonriendo, bromeando, no está llorando, y yo les puedo decir que eso es cierto, yo que lo he entrevistado puedo dar fe de eso”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ comentó que ella en ningún momento lo vio afectado por su ruptura con la locutora radial. Incluso, hasta no vio rastro del anillo de matrimonio.

“No está adolorido, él no lloró en ningún momento, no le vi los ojos vidriosos en ningún momento. Para mi es una persona que ya pasó la página en su relación con Karla Tarazona, así esto suene fuerte, suene feo... Ya no tenía el anillo, ya un hombre soltero haciendo planes a futuro en su nuevo departamento”, agregó la figura de ATV.

