Rafael Fernández, aún esposo de Karla Tarazona, tuvo una entrevista exclusiva con la periodista Magaly Medina en donde contó las razones de su ruptura sentimental con la presentadora de ‘D’Mañana’. El ‘Rey de los Huevos’ explicó por qué la conductora e hijos no podrán seguir viviendo en su mansión de La Molina.

“Le tengo mucho cariño a los hijos de Karla”, dijo Fernández en un inicio. No obstante, señaló: “Ellos se van a mudar porque es demasiado grande y costosa mantenerla”.

En otra parte de la entrevista, Rafael Fernández reveló que seguirá pagando el colegio de los hijos de Karla Tarazona porque la educación es importante. “Para mi básica y fundamental es su educación”.

Pero eso no es todo, el ‘Rey de los huevos’ reveló que entregará un fondo de ahorros para los hijos de Leonard León y Christian Domínguez

“Lo que yo estaba pensando es hacerles un fondo, porque valen la pena, no solo son inteligentes, son cariñosos y yo he ido a ollas comunes y nada me costaría darles un fondo, la cosa es que no desaprovechen la oportunidad” , comentó.

