¿No le afectó tanto? Rafael Fernández declaró en exclusiva para el programa de Magaly Medina, donde contó detalles inéditos de su separación con Karla Tarazona.

Y es que la popular ‘Urraca’ señaló que al momento de entrevistar al empresario, lo notó muy tranquilo y hasta incluso bastante orgulloso de mostrar el lujoso departamento en el que ahora vive, ubicado en el distrito de San Isidro.

“Entré a un departamento frente al Golf en San Isidro y fue sincero y me dijo que hace tres meses las cosas ya iban mal y que por eso ese departamento ya lo tenía hecho... Lo veo muy tranquilo, fascinado en su vida de soltero. Tenía todo listo, todo nuevo, como que ya venía planificando que se iba de esa relación”, comenzó diciendo la figura de ATV.

Frente a ello, el popular ‘Rey de los huevos’ señaló que si él se muestra tranquilo frente a cámaras, es porque tiene la conciencia tranquila por haber agotado todas las opciones para salvar su matrimonio con la actriz cómica.

“Para tomar esta decisión no ha sido de la noche a la mañana. ¿Por qué estoy tan tranquilo? Porque sé que es una decisión que ha sido pensada, no ha sido por una pataleta o por una simple pelea. Si yo no hubiese dado el 100% de mi, me sentiría triste y mal”, aseguró.

