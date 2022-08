Sin miedo a nada. Rafael Fernández decidió romper su silencio y declaró en exclusiva para las cámaras de Magaly Medina sobre su reciente separación de Karla Tarazona. Y es que el empresario aseguró que él dio todo en la relación, pero que fue inevitable que el amor se desgastara.

“Veníamos de dos semblantes distintos, familias diferentes, costumbres distintas, entonces, chocábamos en muchas cosas, pero nos fue bien porque las cosas evolucionaron, pero sí habían cosas para mí que se estaban desgastando”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el popular ‘Rey de los huevos’ también señaló que los problemas con la locutora radial eran como “una bomba de tiempo” y que llegó hasta sentir que “se ahogaba” dentro de su matrimonio.

“La relación ha venido con muchos tropiezos, se ha tratado de salir, pero se ha ido desgastando. Karla puso de su parte. Para tomar esta decisión no fue de la noche a la mañana. Sentía que estábamos muy desgastados, ya no podía escalar a otro nivel. Todo era una bomba de tiempo con ella, no daba más, sentía que me ahogaba, era un círculo vicioso”, comentó.

