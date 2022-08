Este lunes 29 de agosto de 2022, Karla Tarazona se pronunció sobre su separación con Rafael Fernández, quien ya dio dos entrevistas que serán difundidas en Amor y Fuego y Magaly TV La firme.

Karla Tarazona hizo lo propio en su programa, D’ Mañana, donde lamentó que su aun esposo haya declarado a pesar de su acuerdo. “Tú dices que no vas a hablar del tema, nosotros tenemos muchas preguntas acá con Adriana (...) pero Rafael Fernández sí ha dado declaraciones a otros medios, declaraciones que van a salir hoy por la tarde y en la noche, entrevistas que él ha dado”, dijo Kurt Villavicencio ‘Metiche’.

“La verdad yo estoy realmente sorprendida porque la verdad no entiendo, incluso el comunicado menciona claramente que ninguna de las partes va a volver a tocar este tema”, respondió Karla Tarazona, quien admitió estar decepcionada de Rafael Fernández.

“Me sorprende, sí, me decepciona, también, claro, siento en estos momentos que no era necesario sentarte en un programa o decirle a la gente que se acabó el amor por una persona, que no era necesario, pienso yo, quizás, lo siento así, es mi sentir, ridiculizarme de esa manera, hacerlo tan público, y decir así, como si nada pasara, que ya no existía amor, pienso que se debió sí, esperar un tiempo sobre todo sabiendo que una de las partes está afectada por la situación”, manifestó.

Asimismo, Karla Tarazona aseguró que no dará detalles de la separación: “No entiendo qué pasó, sin embargo, como se los dije hace un rato, me voy a mantener en mi posición por la relación, por los momentos que vivimos y sobre todo por mis hijos”.

Karla Tarazona 2 - diario ojo

Fuente: Panamericana Televisión

