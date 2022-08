Este lunes 29 de agosto de 2022, Adriana Quevedo cuestionó a Rafael Fernández por las declaraciones que viene dando desde que se anunció su separación con su compañera Karla Tarazona.

Durante el programa D’ Mañana, Kurt Villavicencio defendió a Karla Tarazona y aseguró que es una mujer trabajadora: “Yo tengo que reconocer que siempre he dicho que ella se casó por interés, que porque quería una vida cómoda por el dinero, pero entenderán que es una broma, es decir, yo conozco a Karla Tarazona, trabaja en la radio, trabaja aquí en el programa, hace eventos, promociona productos en las redes sociales, trabaja toda la vida, la conozco desde hace 10 años cuando entró a Hola a todos y es bien chambera”.

Por su parte, Adriana Quevedo aclaró que los lujosos regalos que Karla Tarazona le dio a su aun esposo, fueron adquiridos por ella: “Ella tiene su plata (...) incluso para que ustedes sepan otra infidencia del programa, ese regalo que Karla le da a Rafael, esas zapatillas Louis Vuitton, que no creo que cualquiera pueda comprar, lo compra ella con su plata”.

Asimismo, la conductora lamentó que Rafael Fernández haya dejado entrever que fue presionado para casarse: “Las noticias que han salido en los diferentes diarios, en los medios de comunicación, diciendo que Rafael siempre fue su idea vivir en el extranjero, su idea no era permanecer aquí y que por conocer a Karla y por casarse con Karla se había mantenido acá en el país, pero eso no se lo fuerza a nadie, es una decisión que nace de uno mismo”.

“Si uno no quiere vivir acá, bueno, como adulto dices perdóname, no quiero una vida acá, entonces no me involucro con una persona que tiene acá sus raíces y que va a trabajar acá (...) Como una adulto uno toma decisiones y si das pasos más grandes como un matrimonio, conocer a los niños, bueno, también tienes que saber cuáles son tus prioridades”, manifestó Adriana Quevedo.

Adriana Quevedo sobre Rafael Fernández - diario ojo

Fuente: Panamericana Televisión

