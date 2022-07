Una vez más, el encargado de prender la chispa del raje, fue Kurt Villavicencio, más conocido como el ‘Metiche’, deslizando la información de que Brunella habría estado estudiando Comunicaciones, pero nadie sabe si terminó.

El tema habría iniciado por el monólogo de Mónica Cabrejos en el que, entre bromas y bromas, resaltó la inteligencia de Brunella Horna, por no estudiar en la Universidad, sino iniciar un romance con el dueño de la institución, que como sabemos, es el hijo de César Acuña.

Adriana con un poco de sarcasmo o quizá intentando dar consejos, le recordó a Brunella que aún es joven para iniciar una carrera o terminarla: “Si es novia del hijo de un dueño de la universidad, podría estudiar ahí tranquilamente, pueden pagar sus boletas. Ella tiene tiempo, no tiene hijos”.

Quien no tuvo tanta piedad, fue el ‘Metiche’, quien en la misma entrevista para ‘El popular’, afirmó que la modelo quizá no tiene lo suficiente para los estudios: “¿Por qué no terminó con sus estudios teniendo las facilidades?, chicos que tiene que ir a trabajar para poder pagarse la universidad, inclusive a veces no les alcanza. Yo creo que Brunella Horna es bien limitada para los estudios”.

