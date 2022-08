La conductora Karla Tarazona rompió su silencio este lunes 29 de agosto de 2022 en el programa D’ Mañana tras confirmar que se separó de su esposo, el empresario Rafael Fernández.

“¿Por qué es que tú crees que se rompe este acuerdo?”, preguntó Adriana Quevedo a Karla Tarazona luego que esta última explicó que habían acordado no dar declaraciones sobre su separación, pero aún así, Rafael Fernández dio entrevistas a dos programas de televisión.

“La verdad no lo sé, considero que tampoco se trata de mostrar quién fue bueno, quién fue malo, quién fue mejor, quién no lo fue, Yo jamás voy a negar que Rafael fue una persona muy buena, pero pienso yo que hacer esas declaraciones también es lastimar, es de cierta forma echar más leña al fuego”, respondió Karla Tarazona.

La conductora admitió que la decisión de separarse la dejó muy confundida, lo que le generó sufrimiento en los últimos días: “Este fin de semana para mí ha sido muy doloroso, ha sido de mucha confusión y pensando qué va a pasar no tanto por mí, sino por mis niños, y ver que él ya estaba sentado dando declaraciones y encima el programa que lo va a sacar me etiqueta en la historia, para mí sí es una falta de respeto porque una parte queda siempre más afectada y pienso que todo tiene su momento”.

Por su parte, Kurt Villavicencio preguntó a su compañera si Rafael Fernández la había utilizado para ser mediático: “Yo no quiero pensar en eso, yo no quiero pensar en nada porque obviamente sería también doloroso esa situación, yo prefiero pensar que en esta historia no existen malas personas, eso es lo que quiero pensar”, respondió Karla Tarazona.

Fuente: Panamericana Televisión

