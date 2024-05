¿Sheyla Rojas soltera de nuevo? Modelo dejó de seguir a Sir Winston en rede sociales

Al parecer las cosas entre Sheyla Rojas y su pareja Luis Miguel Galarza, conocido como ‘Sir Winston’ no estarían nada bien. Los seguidores de la rubia quedaron sorprendidos tras un comentario de su hijo, Antoñito sobre su súbito interés por el fútbol europeo durante su viaje a España.

Durante una charla con su hijo Antoñito, la exchica reality mencionó su deseo de conocer a alguien, lo que desató especulaciones sobre el estado de su relación con ‘Sir Winston’ o si es que había regresado a la fila de las solteras.

Los rumores se incrementaron más, tras conocerse que ‘Shey Shey’ dejó de seguir en Instagram al empresario, gesto que suele asociarse comúnmente con una ruptura amorosa.

Sheyla Rojas se pronuncia por rumores de separación

En un enlace en vivo con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ desde España, la modelo peruana despejó las dudas surgidas por sus comentarios, aclarando que su intención de conocer a alguien fue solo una broma entre ella y su hijo.

“Lo que pasa es que yo molesto a Antoñito porque es súper celoso, incluso cuando me pongo vestidos o shorts chiquitos, no le gusta. Fue una broma entre él y yo, además que no pienso conocer a nadie”, afirmó la exchica reality.

De esta manera, Sheyla descartó una posible separación con ‘Sir Winston’, aunque admitió que aún no tienen planes de matrimonio a pesar de su relación desde hace varios años.

“Él confía en mí y ya sabe cómo soy de bromista. (…) (El matrimonio) es algo que va llegar en algún momento, yo no lo presiono, tampoco es que me muero por hacerlo por más que me vista de blanco todos los días”, explicó la influencer.

Por otro lado, respecto al motivo por el que dejó de seguir a ‘Sir Winston’ en redes, Sheyla reveló que lo hizo porque varias mujeres comenzaron a enviarle mensajes inapropiados.





