Este 1 de septiembre de 2022, Christian Domínguez reveló que Rafael Fernández lo llamó para asegurarle que le dijo a Magaly Medina que el cantante no se metió a la piscina de la casa que compartía con Karla Tarazona. En ese sentido, Janet Barboza y Ethel Pozo aseguraron que alguien en esta historia estaba mintiendo descaradamente.

“Eso fue lo que me comentó, yo le dije ‘perfecto, espero que lo aclares correctamente, pero no solamente a mí, sino sal a hablarlo porque tú eres testigo (que) cinco veces entré a tu casa y eso del vaso de agua, una vez me ofrecieron un vaso con agua”, contó Christian Domínguez.

“Yo le digo ‘tú eres testigo que yo jamás ingresé a esa piscina armada en tu casa, ni siquiera es porque la gente me haya dicho ‘hazlo’ y lo he podido hacer, es porque estaba trabajando y cada vez que he ido, cinco veces, siempre he ido con ropa de trabajo y nunca he podido hacerlo”, explicó el cantante.

Por su parte, Rafael Fernández reconoció que Christian Domínguez no ingresó a la piscina y que pocas veces entró a la casa: ”'Sí, una vez te vi en mi casa’, (yo) a los dos solamente una vez los vi en la casa, las otras cinco veces o cuatro veces, siempre estuvieron solos los niños”.

Por su parte, Janet Barboza indicó que Magaly Medina no está loca: “Ustedes saben que son públicas las diferencias que tengo con la conductora del otro programa, que es Magaly (...) en este caso yo no creo que ella salga a decir y a contar una historia que le contó Rafael Fernández ¿de dónde sabría ella para mentir de algo que finalmente tiene muchos (detalles)?”.

“Yo no creo que la periodista diga algo sin tener la certeza, sin haber vivido la experiencia de que Rafael Fernández le contó, jamás van a ser los conductores, menos los periodistas por supuesto, que han estudiado para ser leales a la fuentes y veraces, que va a decir algo que no es, para mí, aquí Rafael Fernández le ha mentido a alguien, o a la periodista del 9 o a ti”, dijo Ethel Pozo.

“De repente Rafael no está mintiendo, pero alguien está mintiendo (...) la periodista no creo que esté mintiendo, la comunicadora, porque definitivamente esta información llegó hacia ella”, concluyó la ‘rulitos’.

Fuente: América Televisión

