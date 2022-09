Magaly Medina no dudó en referirse al cargamontón que le estaría haciendo el público a Rafael Fernández, luego de que se presentara en su programa para contar detalles inéditos de su reciente separación con Karla Tarazona.

Y es que recordemos que luego del comunicado que emitieron la conductora y el empresario en sus respectivas redes sociales, diversas figuras públicas comentaron al respecto y pusieron en duda dicho romance.

Todo se dio durante la última edición de “Magaly TV, la firme”, cuando la popular ‘Urraca’ dejó en claro que ella sí cree que el matrimonio de Tarazona con el ‘Rey de los huevos’ fue real.

“¿Cómo puede decir una relación falsa? No necesariamente una pareja se está peleando todo el día, ya la relación podía haber estado haciendo agua (...) No querían, por educación, tienen un compromiso, yo creo que ellos lo han intentado hasta el último momento”, comenzó diciendo la figura de ATV.

“Si se casaron, hubo un cariño. Yo creo que Rafael debe de extrañar las costumbres que tenía Karla. Eso no es pantalla, no la era por ninguno de los dos lados, que no hayan tenido la madurez necesaria para sacar adelante su matrimonio, es otra cosa”, agregó.

Por otra parte, Magaly Medina también señaló que no hay rumores de una posible infidelidad por parte de Rafael Fernández, pero que si él estuviera saliendo con otra persona, pues pronto se sabría.

“No he escuchado nada de infidelidad. Después de la entrevista que le hice a él, creo que la cosa fue que los dos que no supieron resolver a tiempo los problemas y la verdad que el amor se desgastó. Ahora, el tiempo nos dirá si él se entusiasmó con otra persona”, finalizó diciendo.

