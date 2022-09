Las declaraciones de Rafael Fernández para ‘Magaly TV’ levantó polvo e incluyó a más de uno, entre ellos Christian Domínguez, quien habría sido uno de los motivos para que el empresario deje de amar a Karla Tarazona.

Fue Christian Domínguez quien relató lo que pasó en su hogar cuando Rafael Fernández se comunicó con Pamela Franco: “Mi señora estaba furiosa, le dijo que no solo era un tema de los bebés, sino que también has dado a entender detrás de cámaras muchas cosas y quiero que me las aclares. Y él siempre dice lo mismo, que lo han malinterpretado. Sí, me interesa hablar con él”.

Según se supo por ‘Amor y Fuego’, Christian Domínguez llamó en repetidas veces al empresario, pero él no le respondió porque era un número desconocido, pero el cantante lo sintió diferente, pero luego se lograron comunicar.

