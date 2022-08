No piensa dar un paso atrás. Pese a no haber dado el primer paso de dejar su matrimonio, Karla Tarazona se mostró firme en su posición de no regresar con sus exparejas y en ese saco metió a Rafael Fernández, con quien no lleva ni dos años de matrimonio.

La experiencia es su mejor carta. A Karla Tarazona no le ha ido nada bien en el amor, viéndose envuelta en escándalos y rupturas con Leonard León y Christian Domínguez, motivo por el que Mónica Cabrejos le preguntó a la exmodelo, si planeaba solucionar sus problemas a futuro.

“Yo lloro, sufro, pero en una decisión tan importante como esta, no existe una vuelta atrás y creo que eso lo he demostrado en mis relaciones anteriores, lo que se termina no vuelve”, fue la clara y firme respuesta de Karla, quien le cierra las puertas a una reconciliación a Rafael Fernández.

