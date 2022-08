Este miércoles 31 de agosto de 2022, la conductora Karla Tarazona le respondió fuerte y claro a su aún esposo Rafael Fernández, quien comparó a sus tres hijos con niños de ollas comunes. El empresario de los huevos dejo entrever que los pequeños estarían desamparados y por eso seguiría encargándose de los estudios escolares de ellos.

“Creo que todo el mundo me conoce, no de un día, sino de años y saben muy bien que yo siempre he visto por mis hijos” , declaró Karla Tarazona para el programa ‘Amor y Fuego’.

“Yo no obligo nada a nadie, yo siempre he sido una mujer independiente que siempre ha visto por sus hijos”, agregó.

Karla no se quedará en casa de Rafael Fernández

Más adelante, Karla Tarazona también contó que no se quedará en la casa en donde convivía con Rafael Fernández y sus tres pequeños hijos hasta hace unos días.

“¿Tú te vas a marchar de la casa con tus pequeños?”, le consultaron. “Sí, por supuesto, yo en verdad ahorita estoy como decir en un proceso complicado, porque siempre en una ruptura un lado siempre termina más dañado” , señaló.

“Pero también hay que levantarse y seguir avanzando y obviamente yo acá no me voy a quedar porque es muy grande y yo prefiero un lugar más pequeño para estar con mis niños” , expresó.

