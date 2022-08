Este martes 30 de agosto de 2022, el periodista Samuel Suárez opinó sobre las declaraciones que hizo Rafael Fernández a Magaly Medina donde confesó detalles del fin de su matrimonio con la conductora Karla Tarazona.

El creador de ‘Instarándula’ habló sin filtro alguno y cuestionó al empresario de los huevos por exponer algunas infidencias sobre su separación con Karla. Según ‘Samu’, Rafael Fernández no es una mala persona, pero se aprovechó de la popularidad de la presentadora de ‘D’ Mañana’.

¿Qué dijo Samuel Suárez sobre Rafael Fernández?

“Se dio cuenta que no la quería, pero ya lo hicieron famoso, ya tiene el check azul, ya está . Como lo dije para mí el señor Rafael Fernández no me parece un mal tipo, es más, cuando comenzó con Karla muchas personas dijimos ‘se estará aprovechando de Karla para agarrar fama porque todo es rápido’... pero una vez nos reunimos y tuvimos una conversación amena”, manifestó en su portal de espectáculos.

“Parecía que la quería, la valoraba, se enfrentaba a todos por ella, le daba su respaldo, públicamente nos hicieron vender un cuento de la pareja ya no ya, él engreidor, el esposo perfecto que le compraba todo, pero una vez más se cumple el dicho que todo lo que brilla no es oro. Ayer lo escuchaba totalmente natural, es como si se quitó un peso de encima... no sé si aprovechó su popularidad, hacer famosa a su empresa, la tenía a Karla como maniquí de todos sus productos de huevos. En esa entrevista que le dio a Magaly ha dejado bien claro que él terminó esa relación y que ya no sentía amor por ella y que se fue apagando el amor porque ya tenía el departamento separado y le dijo: ‘chau, hasta aquí nomás, adiós’”, agregó.

Fuente: (Instarandula)

