Este lunes 31 de agosto, el cantante Christian Domínguez se refirió a las declaraciones de Rafael Fernández, quien dejo entrever que por culpa de él se acabó su relación con Karla Tarazona. El cumbiambero expresó su molestia y se mostró muy incómodo con las insinuaciones del empresario de los huevos.

Y es que según Magaly Medina, el ‘Huevero’ le habría prohibido el ingreso del cumbiambero a su casa de La Molina. Ante ello, Christian no se quedó callado y le respondió.

¿Qué dijo Christian Domínguez?

“Me incomodó que diera a entender que yo había sido un problema en su matrimonio, cuando yo, desde el inicio, fui el más contento y feliz, y respeté cada pauta de su matrimonio, por más que no esté de acuerdo con muchas cosas. Por ejemplo, yo no tengo comunicación directa con su mamá desde hace más de año y medio”, dijo Christian Domínguez en un inicio.

“Karla nunca me invitó a su casa, quien me invitó desde el día 1 que me conoció fue el mismo Rafael y me lo decía de esta manera: ‘Por favor, tu casa es mi casa. Yo no quiero que porque yo estoy acá con su mamá, esta relación te aleje de tu hijo. Ven a mi casa cuando tú quieras.’ Siempre me invitó todo el tiempo”, agregó.

En esa línea, la pareja de Pamela Franco también se refirió sobre los celos que habría sentido Rafael de él y aseguró que tenía un buen concepto del empresario: “Lo vi un hombre muy seguro, muy señor. Incluso mi señora me dijo ‘qué chévere que tengas esa relación’”, expresó.

Fotos y Video: (América TV | redes sociales)

