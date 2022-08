Este martes 30 de agosto de 2022, Leonard León utilizó sus redes sociales para arremeter contra el empresario Rafael Fernández, quien anunció su separación de la conductora Karla Tarazona. Al parecer al cumbiambero no le habría gustado nada las declaraciones del ‘Rey de los Huevos’, quien afirmó que seguirá pagando el colegio de sus hijos y les entregará un fondo de dinero para solventar sus estudios superiores.

A través de su cuenta de sus historias de Instagram, el ‘Leoncito’ rugió fuertemente contra el ‘Huevero’, a quien tildó de asno y de figuretti. El artista puso en duda las intenciones del empresario al asegurar que, si una persona busca hacer una buena acción, no lo anda haciendo público.

¿Qué dijo Leonard León sobre Rafael Fernández?

“Eres un asno que no piensas en las consecuencias de tus propias palabras y que psicológicamente estás afectando a niños, qué se puede esperar de alguien que le encanta la cámara”, comenzó diciendo en su mensaje.

“Cuando alguien quiere hacer una obra de bien no anda divulgándolo”, agregó.

Leonard León contra Rafael Fernández. Foto: (Instagram/@leonardleonoficial).

¿Qué dijo Rafael Fernández sobre los hijos de Karla Tarazona?

Como se sabe, el aún esposo de la conductora del programa ‘D’Mañana’ aseguró que pagará los cinco años de colegio de los menores y señaló que no se desvinculará porque siente un enorme cariño por ellos.

“Lo que yo estaba pensando es hacerles un fondo, porque valen la pena, no solo son inteligentes, son cariñosos y yo he ido a ollas comunes y nada me costaría darles un fondo, la cosa es que no desaprovechen la oportunidad”, manifestó Rafael Fernández en conversación con la figura de ATV.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO