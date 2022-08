Aunque aseguraron que no se pronunciarían más sobre su separación, Karla Tarazona y Rafael Fernández continúan dando que hablar al revelar más detalles sobre el fin de su matrimonio tras casi dos años.

El empresario habló para las cámaras del programa “Amor y Fuego”, y reiteró que está dispuesto a seguir pagando la educación de los hijos de su expareja, sobre todo de los mayores, ya que no tendrían el apoyo de su padre biológico.

“Ellos, literalmente, no tienen papá, tienen uno físico, pero no presente”, señaló en clara referencia a la ausencia del cantante Leonard León en la vida de sus hijos.

El llamado ‘Rey de los huevos’ añadió que velará por el bienestar de los pequeños hasta que Karla Tarazona se lo permita. “Que ellos puedan tener una educación A1, que sean excelentes chicos, y que sean excelentes profesionales, eso quiero”, acotó.

En otro momento, Rafael Fernández consideró que fue un error exponer su relación con la locutora de radio, y que este fue uno de los motivos por los que su romance se fue desgastando.

“Si me dijeran ‘¿Qué puedes cambiar? Sería no aparecer en ningún lado, es que hemos compartido mucho la relación con el resto, yo creo que eso ha sido un error, esto se ha debido mantener muy cerrado, y eso me lo dijeron una vez y yo no hice caso”, enfatizó.

