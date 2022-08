Este domingo 28 de agosto de 2022, el periodista Samuel Suárez aseguró que Gisela Valcárcel volvió al “morbo” con su reality “La gran estrella” con el objetivo de subir el rating. Según ‘Samu’, el programa expuso todas sus “miserias” en su última edición para aumentar su audiencia.

“Desde ya quiero comenzar pidiendo disculpas a la producción de Gisela porque ayer, atrevido, igualado yo, marginal, se me ocurrió decir que el programa del sábado iba a ser aburrido. ¿Cómo voy a decir que estuvo aburrido si era un bacilón? Ayer yo ya estaba, ya no iba a ver el programa, literal, y de repente las ‘ratujas’ me dijeron ‘prende, que están sacando todas las miserias del programa, la Yaha se está peleando con Michelle’”, comentó.

“Definitivamente el reality ya entró en modo desesperación por rating y se nota porque dale, es un show de canto y aparentemente creo que el programa llega a ser grabado, entonces, si tienen tiempo de grabar ¿cómo pueden permitir que estas cosas salgan a la luz? Al menos que quieran exponer este show barato. Yo me imagino la desesperación de Gisela y de los productores porque de los 8 puntos tienen que subir de todas maneras en vez de seguir cayendo, y más que se han estrenado nuevos programas en Latina”.

El periodista aseguró que Gisela Valcárcel volvió a su antigua fórmula: “Yo estaba con mi cancha escuchando a los participantes (...) ¿En serio Gisela está permitiendo que denigren así a sus reinas? ¿Qué pasó con su casting? Después de eso, encima, para aumentarle más el morbo, traen al diseñador que también dice por qué no quiere vestir a una de las participantes, todas las miserias de ese show expuestas por sintonía, desesperación. Yo miraba ese programa y decía a qué hora cantan los muchachos, pasaba media hora y la Susan seguía peleándose con la Ruby Palomino y Michelle con la Yaha, y hacían todo el bochinche, y de ahí la Michelle Alexander metía su cuchara y destruía a la Yaha, era el verdadero cambalache, yo dije: no, disculpen a la producción si alguna vez dije que eran aburridos, al principio sí, ahora han vuelto al morbo, a la cochinadita, a la porquería que a la gente le encanta, en realidad ha sido un bodrio total”.

“Apagué mi televisión porque ver todas las miserias expuestas (...) dije no, ya vergüenza ajena ver este tipo de show, ya por vergüenza apagué mi tele, pero divertido, eso sí”, comentó entre risas.

Samu sobre programa de Gisela Valcárcel - diario ojo

