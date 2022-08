La noche de este sábado 27 de agosto, Yahaira Plasencia y Michelle Alexander tuvieron un incómodo momento durante la última gala de ‘La Gran Estrella’. La productora de televisión le recordó su pasado mediático a la ‘reina del totó', quien ahora es una de las coaches en el reality de Gisela Valcárcel.

La directora de la telenovela ‘Luz de Luna’ contó una amarga experiencia que vivió con la salsera años atrás cuando fue convocada para una de sus producciones.

¿Qué dijo Michelle Alexander sobre Yahaira Plasencia?

“Yahaira todos sabemos cómo empezó su carrera siendo mediática con el baile del totó, y Jefri y mil cosas más. Nosotros tuvimos una experiencia no muy grata hace mucho tiempo cuando Yahaira se la creía, porque se la creía sin ser nadie todavía” , dijo Michelle Alexander.

“Estaba de moda el totó y yo la invité para que cante en una escena de la novela y llegó tardísimo. Los actores no habían almorzado, llegó y dijo: ‘ya voy a salir’. Le dije: ‘no vas a salir’. Los actores y sus representantes tienen que almorzar. La representante me dijo: ‘no, entonces se va’. ‘Que se vaya’, dije. Y Yahaira se quedó. Esa no era la actitud” , agregó.

Tras revelar este penoso episodio que vivió con Yahaira Plasencia, Michelle Alexander felicitó el progreso de la cantante. “Estos dos años han pasado y he visto cómo ha ido estudiando, preparándose. El año pasado estuvo en una escena chiquitita en la novela, puntualísima, con el director todo el tiempo y ahora el trabajo que tiene con sus protegidos es increíble”, expresó.

“Yo te felicito porque eso es ser un buen profesional”, concluyó.

Fotos y Video: (América TV)

