Karla Tarazona y Rafael Fernández se encuentran atravesando uno de los momentos más duros de su vida luego de anunciar que su matrimonio ha llegado a su fin. Ahora, la conductora y el empresario han decidido refugiarse en sus hijos mayores para pasar esta dura pena.

A través de su cuenta de Instagram, el popular ‘Rey de los Huevos’ compartió una fotografía en compañía de su hijo mayor con un emotivo mensaje.

“Gracias, hijo. Me has demostrado madurez y responsabilidad. Ayer me hiciste recordar que siempre estarás para mí. Te quiere siempre, papá” , escribió Fernández.

Foto: (Instagram/@rafaelmfernandezs).

Al parecer, Rafael Fernández está intentando refugiarse en su familia para sobrellevar esta inesperada ruptura, que ha sorprendido a sus seguidores.

Karla Tarazona y Rafael Fernández eran una de las parejas más sólidas de la farándula. El empresario y la conductora de televisión contrajeron nupcias en el 2020; sin embargo, la mediática pareja anunció este viernes 26 de agosto su separación a través de un comunicado.

