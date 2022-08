¿Problemas en el paraíso? Alejandra Baigorria utilizó sus redes sociales para aclararle a sus seguidores que no se encuentra peleada con Said Palao, pues los rumores crecieron cuando la empresaria anunció que viajaría sola a Estados Unidos “para despejarse”.

A través de sus historias de Instagram, la integrante de ‘Esto es Guerra’ aseguró que casi nunca pelea con el popular ‘Samurai’, y que solo necesitaba un tiempo a solas para despejar su mente.

“Conversemos un poco mientras camino a un supermercado. Veo que hay muchos comentarios que seguro terminé con Said, que tenemos problemas. Quiero aclarar que con Said estamos súper bien, casi ni peleamos, simplemente tengo problemas personales y decidió escaparme un rato porque es bueno estar sola”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Alejandra Baigorria señaló que con el paso de los años entendió que una relación sentimental no es “para estar pegados todo el día”.

“Es bastante cansado tener que estar aclarando este tipo de cosas pero lamentablemente se hizo una bola de especulaciones. Con los años aprendí que tener una relación no es estar pegados 24/7, ahora valoro mucho mi espacio y disfruto estar sola. Me siento bien dándome un tiempo para mi, para pensar y recargar energías para todo lo que se me viene”, expresó.

