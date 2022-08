Este martes 23 de agosto, la conductora Carla García decidió publicar una sexy fotografía en sus redes sociales y hubo un detalle que no pasó desapercibido por varios cibernautas: su supuesta extrema delgadez.

En cuenta de Instagram, la hija del expresidente Alan García compartió una imagen en traje de baño y muchos de sus seguidores se mostraron sorprendidos con su nuevo aspecto físico.

“Ten cuidado, pareces enferma, es un comentario sano de lo que veo. Cuídate”, le dijo un cibernauta. “Estás muy delgada por tu estatura, tus piernas muy delgadas”, “Bien flaca, hay que poner una papita más al caldo”, “Estás muy delgada”, fueron otros de los mensajes que le dejaron.

¿Qué dijo Carla García tras fuertes críticas a su físico?

Ante ello, Carla García no se quedo callada y decidió responder a varios de los comentarios que le escribieron en su publicación. La política aprista dejo en claro que ella se siente bien con su físico.

“Yo me siento bien, nada me alegra más que no alcanzar las expectativas de alguien como tú”, respondió la conductora del programa ‘Políticas’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO