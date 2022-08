Este 27 de agosto de 2022, el periodista Samuel Suárez se refirió a la separación de Karla Tarazona y su esposo, Rafael Fernández, que dejó en shock a todos sus seguidores.

A través del portal Instarándula, ‘Samu’ publicó su primera reacción a la separación: “Me ha dejado así, sorprendido, porque yo he tenido la oportunidad de conocerlos y ver y disfrutar de ellos como relación, ver lo bien que Rafael siempre ha estado con los hijos de Karla”.

“No entiendo hasta ahorita el motivo por el cuál (se ha dado) la ruptura, se acabó el amor, en realidad los veía tan unidos que me ha dejado así, en shock, en shock, en shock completamente este anuncio que han subido ellos a sus redes sociales, y para que lo hayan subido es porque no hay marcha atrás”, dijo Samuel Suárez inicialmente.

Horas después del anuncio, ‘Samu’ reveló que fue testigo de lo felices que eran los hijos de Karla Tarazona con Rafael Fernández: “A diferencia de otras relaciones, esta sí particularmente me toca y me da muchísima pena porque en algún momento sí he sido cercano a Karla y he podido ver cómo los niños que tiene, que son unos angelitos, se habían encariñado muchísimo con Rafael”.

Según Samuel Suárez, él pudo “notar el cariño que le tenía a su familia, que le tenía a Karla, cómo se compenetraban, cómo se entendían, se bromeaban, una química que hoy no entiendo qué podría haber pasado”.

“Mucho se habla en redes sociales de una posible infidelidad, que a lo mejor el carácter de Karla, pero no sabemos”, comentó ‘Samu’ sobre la separación de Karla Tarazona.

Asimismo, lamentó que Karla Tarazona haya tropezado una vez más: “Sabemos que en la vida se ha cruzado con cada joyita y los que dijimos: oye, por fin le tocó algo bueno en la vida, un amor que la quiere, que la cuida, que la proteja, que la engría, que se preocupe por sus pequeños, que formen esta familia, era un mundo muy perfecto”.

Samu sobre Karla Tarazona - diario ojo

Fuente: Instarándula

TE PUEDE INTERESAR