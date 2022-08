El empresario de los huevos sorprendió a muchos al revelar en una entrevista con Magaly Medina que dejó de sentir amor por Karla Tarazona, pero él no sería el único que habría dejado de amar y la modelo lo confesó.

En el programa de Magaly Medina estuvo como invitada Mónica Cabrejos, quien al lograr comunicarse con Karla Tarazona, no dudó en preguntarle si aún ama a Rafael Fernández, recibiendo una inesperada respuesta: “Han pasado muchas cosas en estos días que están haciendo que el amor que sentía por él, se vaya bajando, yo luché hasta el final por mi matrimonio, pero cuando no se puede, por más amor que haya, no se puede”.

Karla además afirmó que prefiere que su ruptura haya llegado antes que toda la relación se vuelva tormentosa: “Es mejor que sea ahora y no cuando haya niños de por medio, ya me ha pasado antes”.

