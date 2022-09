Conocida por haber sido la pareja de Jefferson Farfán, desde su ruptura con el futbolista, Melissa Klug logró incrementar su popularidad en redes sociales, gracias a sus declaraciones y problemas legales con su exesposo.

Los programas de espectáculos saben que las declaraciones de Melissa Klug, darán qué hablar, por ese motivo la contratan para hablar de los temas del momento y uno de los que reveló lo que les cobró la ‘blanca de Chucuito’, fue Rodrigo González.

‘Peluchín’ reveló el verdadero motivo por el que él no pudo tener a la expareja de Jefferson en su programa: “Dicen que no cobra poco. Cobra entre 6 mil a 7 mil soles, por eso yo no la podía tener de invitada porque no había caja chica”, siendo las entrevistas, una de sus principales fuentes de ingresos.

