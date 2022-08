La tarde de este domingo 28 de agosto de 2022, Samuel Suárez opinó sobre el escándalo que protagonizó Samahara Lobatón, quien fue acusada por el tiktoker George Rubin de usar zapatillas bambas. El creador de ‘Instarándula’ considero que este tipo de noticias no tienen nada que ver con temas de espectáculos.

La hija Melissa Klug intentó defenderse de las acusaciones del experto en moda al jactarse de haber desembolsado 40 mil soles para la fiesta infantil de su hija, además de comprarle zapatillas de marca pese a tener 1 año de edad.

¿Qué dijo Samuel Suárez?

“Que si la ropa es bamba, que no, eso no es tema de espectáculos, para mí, les contaré. Quién no ha paseado alguna vez y se ha comprado un polito que le gusta y no se está fijando si es original, si te costó mil soles o cincuenta, compra nomás. A menos, y soy de las personas que si te queda bien y si te gusta, y si lo encontraste a buen precio y ese dinerito lo quieres invertir en otras cosas es tu rollo”, comentó Samuel Suárez en un inicio.

“Así como también respeto a la gente que tiene dinero y quiere comprarse la ropa más cara porque se siente bien, adelante, cada uno con su plata. Estamos en Perulandia, señores, el único lugar diverso del universo o del mundo entero donde vas a encontrar lo que te guste y se acomode a tu bolsillo y si no tienes dinero para comprarte algo carísimo aquí tienes una amplia variedad en muchos lados”, agregó.

Video: (Instarándula)

