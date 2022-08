Le mandó su chiquita. Samahara Lobatón se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras confesar que gastó S/ 40 mil soles en la fiesta del primer año de su hijita. Y es que este hecho hizo que distintos personajes de la farándula la criticaran fuertemente por esas declaraciones.

Todo se dio en el programa “En boca de todos”, cuando la hija de Melissa Klug fue criticada por haber utilizado “zapatillas bambas”, motivo por el que Génesis Tapia no dudó en dar su opinión respecto estas palabras, pues considera que la influencer tiene derecho a gastar el dinero que ella lo considere, sin embargo debería aprender a ahorrar.

“Entiendo que una madre primeriza con la ilusión de la misma, siempre trata de darle lo mejor para sus niños, pero la verdad es que lo mejor no radica en el despilfarro del dinero. Claro está que el dinero es suyo y ella puede hacer lo que quiere. Debería pensar en lo bueno que es ahorrar a futuro para cuando la niña crezca, para cuando estudie, para darle un buen nivel de educación que es más importante que una fiesta”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Génesis reveló que ella no gastó mucho al celebrar los cumpleaños de su hija. “No despilfarré tanto dinero y la pasaron genial y cuando he hecho fiestas, no acostumbro gastar esa cifra tan exorbitantes”, agregó para El Popular.

