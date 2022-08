Totalmente inesperado. Michelle Soifer y el ‘Zorro’ Zupe sorprendieron a propios y extraños al mostrarse juntos en una discoteca, tras haber estado enfrentados por varios años. Y es que ambos compartieron una tierna fotografía en sus redes sociales.

Esta vez, fue el portal web de espectáculos “Instarándula”, quienes opinaron sobre este inesperado acercamiento entre ambos personajes, quienes recordemos que en el año 2015 se dijeron de todo en la pantalla chica.

“Contra todo pronóstico, anoche los archienemigos de antaño fumaron la pipa de la paz e inmortalizaron el encuentro con esta íntima foto”, escribió el popular Samu.

Asimismo, el periodista de espectáculos mostró imágenes de hace ocho años, donde Michelle Soifer ninguneaba al Zorro Zupe y él contraatacaba y criticaba su aspecto físico. “Esos se odiaban. A Michi le salía ronchas cada vez que le mencionábamos al Zorro”, agregó el comunicador.

¿Por qué se pelearon Zorro Zupe y Micheille Soifer?

En 2015, Michelle Soifer y el Zorro Zupe protagonizaron un escándalo mediático cuando al chica reality ninguneó al estilista y aseguró que para ella, era un desconocido. “No es de la farándula, ni del medio, es un ‘x’. No creo que sepa tanto de mí y si lo sabe poco me importa porque realmente no es de nuestro círculo de amistades, lamentablemente”, acotó el ‘Bombón asesino’.

Además, en aquella oportunidad aseguró que no le respondería a un ‘Zorro’ porque era como contestarla a un ‘gato, pájaro o mono’.

Estas declaraciones generaron la indignación de Ricardo Zupe, quien en un programa de Latina le contestó con todo a Michelle SoIfer. “¿Estás segura que no tenemos amigos en común? ¿Estás segura que no puedo decir nada? Yo te conocí a ti en la casa de playa de Mauricio Diez Canseco, un día te me acercaste cuando eras una cumbiambera y me dijiste que querías modelar, sabes por qué te dije que no, porque eras así (muestra una foto del pasado de Michi). A mí me pueden decir muchas cosas querida, pero de verdad que yo sé a quién subo a una pasarella y a quién no. No te vas a imaginar a ella al lado de Maricris Rubio o Tilsa, ya pues, que desubicada”, arremetió en ese momento.

