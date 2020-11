Magaly Medina reveló en la última edición de su programa unos audios que le habría proporcionado Fiorella Alzamora sobre el preciso momento cuando encaró a Ricardo Zúñiga, más conocido como el ‘Zorro Zupe’, por haber presuntamente violentado sexualmente al menor hijo de su esposo.

En dichos audios se escucha cómo la modelo le increpa entre lágrimas al exconductor de “Válgame” por dichas acusaciones.

“Así como tú me ves, es mentira. Pero yo no lo he tocado, o sea no le he agarrado la p** pues Fiorella... No sé que más”, dijo el ‘Zorro’. “No puedo creerte, no puedo Zorro”, le responde Fiorella entre lágrimas.

