El polémico boxeador peruano decidió regresar al exclusivo distrito de San Isidro con su restaurante, sin embargo, según denunció en ‘Magaly TV’, la Municipalidad le estaría haciendo largas con los permisos necesarios.

“Es un tema de clasismo, muchas cosas, por ejemplo, denunciaron mi fachada, cuando es nuestra cultura, hay locales con fachadas grafiteada”, fue así como Maicelo comenzó su denuncia, ya que le parece irregular tantas trabas, considerando que él ya tuvo antes un restaurante en la zona.

“Nos sacan diferentes observaciones en cada visita (…) Lo que estoy denunciando que cada vez que me mandan una persona diferente, yo tengo que subsanar las que me dejaron”, relató Jhonatan.

Magaly se mostró preocupada por la situación, ya que el restaurante de Jhonatan Maicelo, le da trabajo a más de una persona que estaría ahora sin ingresos por esta situación: “No entendemos el por qué él tiene que pagar un local que aún no puede abrir, pagando trabajadores sin trabajar. De repente no lo quieren porque hay clasismo, no creo”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO