Tras el sensible fallecimiento de Diego Bertie, los fanáticos se preocuparon por el bienestar de las mascotas del actor, más aún desde el informe de Magaly Medina, donde se demostraba que los perritos lloraban desconsolados al encontrarse solos, motivo por el que la sobrina del fallecido artista intentó desmentir.

Todo sucedió en redes sociales, donde una seguidora de Daniela Bertie, decidió despotricar contra ella por el bienestar de los perritos; sin embargo, la sobrina de Diego desmintió toda información y aseguró que las mascotas ya fueron adoptados por alguien muy cercano al artista.

Pero quedaba en duda los audios mostrados por Magaly y ante ello, la sobrina afirmó que fueron grabados antes de la adopción. Esto no le gustó nada a la ‘urraca’, quien no dudó en aclarar todo: “Eso no es cierto, porque hoy fuimos a la 1 de la tarde, y la señora Teo estaba ahí, sacando a pasear a los perros, a las 4 de la tarde, recién llegó un carro que trasladaría a los perros a un nuevo hogar”.

