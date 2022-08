El programa de Magaly Medina hoy comenzó con un tema que puso triste a la ‘urraca’ y se trataba del grave estado de salud en el que se encuentran las mascotas de las embajadoras Jamilah Dahabreh y Macarena Gastaldo.

El gatito de Macarena Gastaldo, se encuentra internado en una clínica para mascotas, con riesgo de perder la vida si no aguanta la recuperación de una operación: “Es lo único que me puede poner mal realmente. Yo tengo que entender que si no tenemos exito, lo voy a tener que poner a descansar, así me duela, es lo mejor”, además afirmó que se pasa todo el día al pendiente de su mascota.

Por su parte, Jamila Dahabreh fue sorprendida al darse cuenta que un día su perrito dejó de caminar, por lo que tuvo que ser sometido a una operación y actualmente se encuentra en recuperación y todo esto pasó justo cuando terminaba su relación con Álvaro Paz de la Barra.

