¡Fuertes declaraciones! Jonathan Maicelo sorprendió a propios y extraños al referirse a la Selección Peruana de Fútbol, quienes enfrentarán el partido de repechaje contra Australia en busca de lograr el cupo en el Mundial Qatar 2022.

Y es que pese a que muchos peruanos están ansiosos por este evento, el deportista señaló que las autoridades peruanas también se deberían enfocar y darle el interés a otros deportes.

Todo se dio en una entrevista que brindó el boxeador al canal de Youtube de Ponce Podcast, donde no tuvo ningún reparo en decir que el box peruano nunca recibió el nivel de apoyo que tiene el fútbol.

“A la selección peruana la mandan en avión, en primera clase. A mí me mandaban en bus, compare. Me dolía el c... En este país si por lo menos el 1 % que dieran al fútbol y va para otra disciplina, créanme que seríamos campeones del mundo. Con poco apoyo hemos hecho grandes cosas”, comenzó diciendo Jonathan bastante indignado.

En ese sentido, Maicelo también recordó que cuando él perdía una pelea muchos lo criticaban sin motivo. “Yo no le debo nada a nadie, compare. A veces me dicen o me reclaman porque perdí y ¿Cuántos me dieron algo para estar en esa pelea? No me dieron ni para el chicle”, agregó.

