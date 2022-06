Sacó las garras. Janick Maceta se encuentra en medio del ojo de la tormenta tras las fuertes declaraciones que dio Julia Gama, exMiss Brasil, quien la acusó de tener un “carácter bastante difícil” durante la competencia del Miss Universo 2021.

Sin embargo, la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, no se calló nada y decidió salir al frente en sus redes sociales para defender a la modelo.

Como se sabe, la Directora de la Organización del Miss Perú tiene una gran relación con la ingeniera del sonido luego de que ella representara al país de forma exitosa en el extranjero.

“Bueno, digo, tenía un carácter muy difícil, de verdad que sí, era la única difícil de tratar, no fue muy nice con nosotras, sinceramente, no sé por qué razones, pero de verdad que fue la única que no hice amistad, todas las otras me llevé súper bien. La peruana no estaba muy nice, ese año no, de personalidad ¿no? Pero bellísima”, dijo la exMiss Brasil.

Por su parte, Jessica Newton minimizó las palabras de la modelo Julia Gama por su participación en el reality ‘La casa de los Famosos’, pues lo único que querría generar sería “popularidad y rating”.

“Le generará rating, por rating la gente hace cualquier cosa. Por rating vemos cada cosa estos días. Hablar es gratis Esta niña está en un reality, le habrán preguntado”, dijo Newton mientras hablaba con su trabajadora del hogar.

