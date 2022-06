La exMiss Perú Janick Maceta se encuentra en boca de todos los amantes de los concursos de belleza. Y es que la exMiss Brasil Julia Gama, con quien compartió en Miss Universo, confesó que la peruana tenía un carácter muy complicado.

Todo esto ocurrió en el reality de Telemundo “La casa de los famosos”, durante una conversación entre Laura Bozzo y Julia Gama. “Queríamos que ganara una latina porque las latinas estaban muy fuertes ese año, entonces...”, dijo la Miss Brasil.

“¿Quienes quedaron finalistas de latinas?”, le preguntó Laura Bozzo. “República Dominicana, México, Brasil, Perú, India”, recordó Julia Gama, dejando sorprendida a la ‘abogada de los pobres’.

“¿Perú también?”, preguntó Laura Bozzo. “Perú quedó”, afirmó la exMiss Brasil, dejando que Laura vuelva a consultar: “¿Qué tal era la peruana?”.

“Bellísima, pero perrís***”, fue la contundente respuesta de Julia Gama. “¿Cómo perrís***?”, preguntó Laura Bozzo a la exMiss Brasil, quien le contó que Janick Maceta no era fácil de tratar.

“Bueno, digo, tenía un carácter muy difícil, de verdad que sí, era la única difícil de tratar, no tenía un... no fue muy nice con nosotras, sinceramente, no sé por qué razones, pero de verdad que fue la única que no hice amistad, todas las otras me llevé súper bien. La peruana no estaba muy nice, ese año no, de personalidad ¿no? Pero bellísima”, manifestó.

