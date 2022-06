Fuerte y claro. Juan Víctor Sánchez utilizó sus redes sociales para dejar en claro que está al tanto de la delicada situación que atraviesa Andrea San Martín, quien recientemente anunció que perdió el bebé que estaba esperando con Sebastián Lizarzaburu.

Y es que el extripulante de cabina se pronunció luego de recibir varios mensajes criticándolo por ser “insensible” ante la situación que atraviesa la madre de su hija.

“Empiezan a saltar. Creyendo que por una historia que posteo 7 horas antes de un comunicado de quien ven como guía. Gente, es delicado. A mí me apena mucho, aunque no esté de acuerdo en muchísimas cosas que puedan suceder alrededor. Tal cual se lo dije, pronta recuperación”, fue la respuesta de Juan Vícto a una usuaria que lo tachó de ‘patético’.

“La gente está quemada sinceramente. Nuevamente, ni yo ni nadie de mi familia se burlaría. Bueno a mi me vienen a insultar y ofender y me reportan. Por una semana no puedo contestar porque esta app me bloquea a mi”, agregó.

Toda esta polémica se habría dado cuando Andrea y Sebastián anunciaron a través de sus respectivas cuentas de Instagram que la influencer había sido intervenida de emergencia el martes 7 de junio a causa de un embarazo ectópico, es decir que el óvulo fecundado se implantó fuera del útero. La gravedad de lo ocurrido derivó en una histerectomía (extracción del útero) y una gran perdida de sangre que agravó su estado, por lo que permanece bajo observación.

