Jonathan Maicelo se encuentra viviendo un gran momento a nivel profesional, tras la apertura de su gimnasio en el distrito de Pueblo Libre y de su restobar ubicado en San Martín de Porres. Y es que esta vez, el boxeador sorprendió a su público al anunciar que permitiría el ingreso de mascotas de los comensales a su establecimiento.

“¡Batería! Vente con la familia completa (imagen de un perrito). Mi huarique es para todos y todas”, escribió Maicelo en todas sus redes sociales. Sin embargo, varios cibernautas en TikTok le hicieron muchas preguntas al deportista sobre qué pasaría si los animalitos tienen que hacer sus necesidades en pleno local.

“Y si se ca... ¿ustedes lo limpian?”, preguntó un cibernauta. “Causa, se verifica si la mascota está adiestrada. Si lo está, el dueño lo saca para sus necesidades como observas en el video”, respondió el deportista.

“Si llevo a mi bull terrier, Maicelo pensara que me estoy burlando de él”, escribió otro simpatizante. “Ja, ja, ja... no pe’, batería, hay límites. No seas poco flow”, contestó Maicelo entre risas.

“¿Puedo llevar a mi gallito Claudio?”, preguntó otro internauta. “Para el caldo, batería”, le contestó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO