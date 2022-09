Sin miedo a nada. Christian Domínguez no se quedó callado y decidió declarar para las cámaras de “Magaly TV, La firme”, donde se refirió a las recientes declaraciones que dio Rafael Fernández sobre los hijos de Karla Tarazona.

Y es que el cumbiambero no dudó en aclarar la relación de padres que mantiene con la conductora de ‘D’Mañana’, esto luego de los presuntos “celos” que habría sentido en su momento el popular ‘Rey de los huevos’.

Tras escuchar las declaraciones del empresario, Christian Domínguez se mostró bastante molesto e indignado por ser mencionado y por meter a su menor hijo Valentino en el medio de un problema marital.

“Solamente tengo comunicación con la nana, en más de año y medio no tengo comunicación con Karla (...) Maricarmen es el nexo con mis hijos”, comenzó diciendo.

“Después del último cumpleaños de mi hijo, todo cambió, se cambió de número, ya no hablé con ella. Por eso no fui al último cumpleaños que le hicieron a mi hijo en su casa.Algo pasó con ella, sus acuerdos matrimoniales, disculpa la palabra, me importan tres pepinos”, finalizó.

