La reciente separación entre Karla Tarazona y Rafael Fernández ha causado bastante polémica en el mundo de la farándula, pues ambos siempre se mostraban como una de las parejas más estables del medio. En ese sentido, el programa “Amor y Fuego” se contactó con Luciana Onetti, expareja del empresario, quien no dudó en pronunciarse respecto a este divorcio.

Y es que la joven no dudó en dar su total respaldo a la conductora de ‘D Mañana’. Asimismo, decidió no opinar de más, pues como se recuerda, en su momento ella reveló que el ‘huevero’ la engañó.

“En su momento yo salí a hablar, que es algo de lo cual me arrepentí, porque salí totalmente perjudicada, se me ridiculizó en televisión y bueno, dile que tuve que decir y si en su momento ella no creyó o no sé, ya es un tema que no es de mi interés”, comenzó diciendo al espacio que conducen Gigi Mitre y Rodrigo González.

Finalmente, aprovechó el espacio para dejar en claro su total respaldo hacia Karla Tarazona, con quien en más de una oportunidad tuvo fuertes diferencias debido al popular ‘Rey de los huevos’.

“Yo jamás me burlaría del sufrimiento de una mujer, porque creo que todas hemos pasado por momentos difíciles y es comprensible, ¿no?”, finalizó.

