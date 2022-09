“Yo le creo lo que me está diciendo”, dijo Christian Domínguez luego que habló por teléfono con Rafael Fernández y este le aseguró que le había aclarado a Magaly Medina que el cantante no se metió a su piscina. “Pero le está diciendo a otra persona que sí te metiste a su piscina y que has pedido agua en su casa”, interrumpió Ethel Pozo en América Hoy; además, la conductora reveló que el aun esposo de Karla Tarazona les estaba “colgando las llamadas”. Por su parte, Christian Domínguez reveló que tenía grabada la conversación que tuvo con Rafael Fernández por un aplicativo: “Esa información yo lo tengo obviamente en mi teléfono, la conversación la tengo completa en mi teléfono por un aplicativo, donde textualmente me dice lo que te estoy diciendo ahorita: Christian, esto es así”. “Ojo, soy tan respetuoso porque hay muchas cosas que están en la conversación y le digo a mí no me interesa ventilar esto o tus problemas, lo que está aquí claro es que a mí me han puesto en un problema que en tu matrimonio tú tienes un montón de fantasmas que no tengo nada que ver”, acotó.