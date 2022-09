Karla Tarazona reapareció este 1 de setiembre y dio una breve entrevista en el programa D’Mañana tras las fuertes revelaciones que habría hecho Rafael Fernández a Magaly Medina en una entrevista exclusiva.

Y es que el popular ‘Rey de los Huevos’ dejó entrever que el tema de Christian Domínguez fue tratado en su terapia psicológica, al notar que la asistente de Karla Tarazona mantenía una excesiva comunicación con el cumbiambero. Además, supuestamente reveló que un día encontró al cantante en la piscina de su casa, según Magaly.

¿Qué dijo Karla Tarazona? La conductora de televisión dijo que se sentía apenada por esta decla5aciones, ya que afectaría la relación de su expareja Christian Domínguez con Pamela Franco.

“A mi me da mucha pena y me fastidia que se involucre a unas personas que nada tienen que ver, y que esté perjudicando un matrimonio como el de Pamela y el Christian cuando yo siempre he sido muy clara al decir que el tipo de relación que llevo con él es de padres”, comentó a Panamericana Televisión.

‘Metiche’ le preguntó a Karla si alguna vez el ‘Huevero’ le habló de su incomodidad por la presencia de su asistenta y amiga Maricarmen.

“Hay muchas cosas que se van a aclarar con el tiempo, el tiempo da las mejores respuestas, y las personas se visten de cuerpo entero cuando pasan este tipo de situaciones”, sostuvo.

Finalmente, dijo que sí acudirá a la conciliación que acordó en el programa ‘’Magaly TV La Firme”, donde también asistiría el empresario.

“Todo tiene un límite, lo que menos quiero es terminar mal (...) La televisión aguanta bastante, pero todo tiene un límite. Que mañana viernes me digan la hora y lugar para firmar la conciliación y terminar con todo esto en paz, como espero que sea de la otra parte. Yo soy muy buena gente y todos los que me conocen saben que cuando algo no es justo la primera en salir, en hablar, reclamar y demostrar soy yo. Lo que no es justo no es justo”, advirtió.

TE PUEDE INTERESAR