Este jueves 1 de septiembre de 2022, Christian Domínguez reveló que habló con Rafael Fernández por la polémica sobre una supuesta intromisión del cantante en la casa que el ‘rey de los huevos’ compartía con Karla Tarazona.

“Sí, es verdad, yo hablé con él en la noche y me ha aclarado un montón de cosas respecto a los bebés”, contó Christian Domínguez, quien explicó que la llamada se dio la noche del miércoles, después de que Magaly Medina afirmara que Christian se metió a la piscina de la casa de Rafael Fernández y Karla Tarazona.

“Así de claro fue, llamé y lo primero que dije fue buenas noches, me dijo ‘Christian, qué tal, cómo estás, paréntesis antes de cualquier cosa’, fue su palabra ‘paréntesis antes de cualquier cosa que te voy a decir, primero ¿has visto el programa de la noche?’ No, le digo, tengo que trabajar a esta hora”, relató Christian Domínguez.

En ese sentido, según Christian Domínguez, Rafael Fernández le aseguró que le dijo a Magaly Medina que esta situación no se dio y que no sabía por qué la ‘urraca’ estaba diciendo eso en su programa.

“Me dijo ‘no, en este momento han dicho que yo he dicho que tú de has metido a mi casa, has entrado a mi psicina en ropa de baño, y yo en este momento te estoy diciendo que yo, es más, tengo el screenshot de la conversación con la periodista diciéndole ‘por qué estás diciendo eso si yo he dicho que esa foto que está ahí que estás con tu hijo en ropa de baño no es mi casa’, es cualquier lugar que tú has estado con tu hijo y ella insiste que es mi casa cuando yo le he dicho que no lo es, y te lo digo, Christian, le he dicho que no lo es y tengo la conversación con la periodista, si tú gustas, te la paso’”, le dijo Rafael Fernández.

Christian Domínguez aclaró que Rafael Fernández no le envió la prueba: “No se la pedí en ese momento”.

Fuente: América Televisión

