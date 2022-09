Pamela Franco desató su furia EN VIVO durante el programa ‘América HOY’ este 1 de setiembre y reveló que se comunicó con Rafael Fernández, aún esposo de Karla Tarazona. Como se recuerda, el popular ‘Rey de los Huevos’ dejó entrever que Christian Domínguez fue una de las tantas causas que provocaron los problemas en su matrimonio.

La cantante de cumbia salió con todo y dijo que el empresario “no es loco” para revelar detalles íntimos en su entrevista con Magaly Medina. Por ello, reveló que encaróó a Fernández tras sus declaraciones ‘off the record’, donde menciona que Domínguez se metía a su casa y conversaba mucho con la asistente de Karla Tarazona.

“Las cosas no suceden porque sí, ¿es loco el hombre? ¿o es loco? voy a sumir que es loco o de dónde tiene esas alucinaciones (...) Le dije a Rafael: ‘a Christian le están haciendo ciertos comentarios que vienen de ti. Esta bien, no salió en tu entrevista pero tú sabes que si dices cosas y nadie te está grabando, no te van a guardar el secreto. Todo lo que está diciendo es porque salió de tu boca, no puedes dejar en el aire de las cosas porque sabes que van a ser interpretadas cada quien a su estilo’”, fue el reclamó al ‘Huevero’.

Finalmente, Rafael Fernández le habría echado la culpa de todo a Karla, según contó hoy Pamela Franco.

“Me dijo que estas cosas él las decía porque él las sintió porque Karla le decía cosas... Y así me lo dijo, tal cual. El a mi no va a venir con vainas, de que no dijo eso ‘que no fui’. No estoy para tonterías. Parece qué él llama pide disculpas y se hace el loco”, sostuvo.

MIRA: Rafael Fernández se pronuncia por supuesta amante que provocó su separación con Karla Tarazona

Pamela Franco terminó defendiendo a Christian Domínguez por su relación ‘de padres’ con Karla.

“Lo que pasa es que no entramos a detalles, yo puedo asumir un montón de cosas. De acá van a salir dos verdades, de él y de ella. De ella (Karla Tarazona) no la conocemos porque no ha hablado. Hay que se claros, él (Christian Domínguez) no tiene nada que ver, no voy a meter las manos al fuego, es el padre de su hijo y tiene que tener una relación con ella”.

TE PUEDE INTERESAR