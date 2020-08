El cantante de cumbia, John Kelvin, se quebró en el programa “En Boca de Todos”, ante las críticas recibidas al volver al Perú desde Japón en plena pandemia del coronavirus o Covid-19 y por reencontrarse de inmediato con sus hijos.

John Kelvin dijo que muchos critican al artista, más no conocen a la persona. “Hay muchas personas que me criticaron mucho, pero ustedes conocen al artista, a John Kelvin, más no conocen al papá, al súper papá, aprendan a conocer a las personas, también tengo un corazón como ustedes y tengo una vida como ustedes”.

John Kelvin les dijo que por ser artista, no merece recibir tantas críticas. “El hecho de que sea artista no les da permiso de que me juzgan, expriman mi corazón. Yo voy a luchar toda mi vida por mis hijos, por mi carrera, por el sueño de los míos”.

En un momento de la entrevista, John Kelvin dijo que lo que más le dolió es que sus hijos piensen que “papá” les dejó en plena pandemia del coronavirus.

Al respecto, Tula Rodríguez le dijo: “Cuando uno va a la cama y duerme tranquilo, no tenemos que dar explicaciones a nadie, solo al de arriba”.

