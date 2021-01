Tras decidir no renovar su contrato con Latina, el actor Jorge Benavides anunció que pronto retorna a la televisión peruana. Como se sabe, mediante un comunicado, Latina confirmó que el programa “El Wasap de JB” no iba más por su señal.

Sin embargo, todo parecería indicar que el cómico recibió una mejor propuesta en otro canal y lo confirmaría en los próximos días.

“Muy Pronto. Aterrizaré en mi nuevo destino. ¡Estén Atentos! Solo estoy esperando la autorización de Torre de Control para volvernos a encontrar!!! Volaréee OH OH!!! cantaré!!! OH OH OH OH!!!!”, escribió en sus redes sociales, recibiendo el apoyo de sus seguidores.

Los fans de JB comenzaron a sospechar que verían al actor en el canal Willax, que últimamente se jaló a varias figuras como Rodrigo González y Beto Ortiz. Sin embargo, también hay una gran posibilidad que ATV sea el canal que lo reciba.

“El Wasap de JB” fue uno de los pocos programas nacionales que supo hacerle frente a la pandemia del coronavirus, y continuó su emisión con las medidas de seguridad respectivas.