Mientras José Joel, Marysol y Anel Noreña recordaron a José José en programas de televisión de México y en un homenaje en la colonia Clavería, Sara Sosa -la hija menor del “Príncipe de la Canción”- reapareció en la tv de EE.UU. para platicar en “Despierta América” a un año de la muerte del intérprete.

El programa matutino de Univisión contó con una entrevista que Sara Sosa le hizo a su madre, Sara Salazar, sobre su vida junto a José José. Ella dijo que lo suyo con José José fue amor a primera vista y que el momento de mayor felicidad fue cuando Sarita nació.

Fue al hablar de qué era lo que más extrañaba de su padre que Sara Sosa se quebró y comenzó a llorar, lo que sorprendió a la propia Salazar.

Sara entrevistó a su madre, Sara Salazar, para platicar sobre José José

Ya en el estudio, Sara Sosa platicó con Alan Tacher sobre cómo ha pasado estos meses tras la muerte de su padre. “He estado bien, tratando de mirar hacia adelante y recordar con mucho amor”, explicó.

Acerca de lo que más extraña de su padre dijo que “su sonrisa, sus consejos, su presencia en general, siempre era la luz de la casa”. Comentó que en la última plática con su padre éste le pidió que se dedicara a la música.

“Uno nunca piensa que va a ser la última conversación. Recuerdo que yo me iba a ir a dormir a la casa porque vivo muy cerca del hospital. Me dijo ‘ya llevas días aquí, ve a dormir unas horas y regresas’. Antes de irme me agarró y me dijo ‘prométeme que vas a cantar’. Eso fue lo último que me quedó de todo”.

DESCARTA AMISTE

Respecto a una posible reconciliación con sus hermanos, José Joel y Marysol, Sara lo descartó, al menos en un futuro cercano. “Han pasado muchas cosas, pero igual es algo triste. Es algo muy personal... la gente no conoce la verdadera historia, entonces no sé si eso pueda pasar en un futuro. Obviamente no estoy cerrada... ha habido demasiadas cosas que han pasado”.

Acerca de las críticas que se desataron en México contra ella, Sara descartó que le afecten “porque no son ciertas.. mi papá siempre me decía ‘que se te resbale, ponte aceite de coco y que se te resbale’. No le presto atención porque eso solamente da energía negativa y solamente te estresa, te da un estrés que no es necesario”.

La hija menor del cantante no aclaró si existe testamento de su padre uno de los temas que más duda ha generado desde la muerte de José José. “Yo lo único que sé es que los abogados están viendo eso, a mí no me gusta estar metida en eso, se lo dejo todo a los abogados”.