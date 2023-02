Como para no creer. Andrea Muñoz, la que habría sido amante de José María Barraza, confesó el complicado momento que vive luego de dar a luz, ya que el cantante quiso llevarla con engaños a un centro médico para hacerle la prueba de ADN a su bebé recién nacido.

“Quería estar tranquila desde que nació mi hijo, pero al tercer día de su nacimiento, José María me mandó a llamar con su hermano. Me dijo que quería hacerse cargo del bebé, quedamos en arreglar las cosas con respecto a mi hijo, pero luego su hermano me dijo que José María lo único que quería era llevarme a un laboratorio para hacerle el ADN al bebé”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la joven madre de familia señaló que no tiene problemas en hacerle a su hijo la prueba de ADN , pues asegura que el niño no fue fruto de una noche de loca entre el salsero y ella, ya que mantuvieron una relación de casi tres años.

“No tengo problema en que quiera hacerse la prueba de ADN, pero no en un centro de su preferencia de ellos. No solo le bastó con abandonarme o maltratarme, sino me sorprende con cosas así. Mi hijo es su hijo. Mi bebé no es producto de un día de conocerlo, a él lo conozco desde hace seis años, tuvimos una relación de tres años y él sabe que es su hijo. Me indigna porque más preocupado está en hacerle la prueba de ADN en vez de dar la cara o preguntar cómo está mi bebé”, agregó Andrea bastante indignada.

Por otra parte, Muñóz reveló que el hijo del ‘Chato’ Barraza no se ha hecho cargo de ningún gasto que involucre a su hijo recién nacido, motivo por el que le interpondrá una demanda por alimentos.

“Era lo último que me faltaba hacer, ya tuve mucha consideración con él. Estoy pasando por un post parto y cuido a mi hijo sola, así que lo que sigue es iniciarle una demanda por alimentos. Me hubiera gustado que cumpla su palabra y arreglemos las cosas de una manera más rápida por el bienestar del bebé”, finalizó diciendo a Trome.

TE PUEDE INTERESAR