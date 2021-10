La influencer Josetty Hurtado, dejó sorprendidos a sus seguidores en Instagram, luego de mostrar un bello regalo que le obsequió su novio Jesse Davis. Se trata, nada más y nada menos, que de unos costosos zapatos Manolo Blanhik.

Pero no son cualquier par de zapatos. Jesse Davis le regaló el modelo que usó la actriz Sarah Jessica Parker cuando interpretó a Carrie Bradshaw para la película Sex and the City. Según Hurtado estos son los zapatos de sus sueños.

“Si eres un fanático de ‘Sexo en la ciudad’… ..💙 @manoloblahnik 💙 Gracias a mi increíble novio Jesse por los zapatos de mis sueños. Dios mío y están volviendo por @justlikethatmax Mi hermoso cabello inspirado en Carrie Bradshaw por el único @davedscissorhands””, escribió Josetty en su red social.

Como se recuerda, en la cinta ‘Sex and the City’, Mister Big le pide la mano en matrimonio a Carrie usando unos zapatos de Manolo Blanhik en vez de un anillo de compromiso, ella queda maravillada y acepta.

Pero no es la primera vez que Jesse le regala bellos y carísimos tacones a Josetty. La joven reveló, en una entrevista a ‘En boca de todos’ en octubre del año pasado que su novio le compró unos costosos zapatos de la marca Christian Louboutin.

Los zapatos elegidos fueron unos hermosos stilettos de color rojo y negro valorizados en más de 700 dólares. La hija de Andrés Hurtado contó que su novio la tiene acostumbrada a esos bellos detalles.

